Crise énergétique : L’UDC dénonce «le plan secret» de la gauche visant une «dictature» écolo

La Confédération l’a encore rappelé mercredi : l’approvisionnement énergétique en Suisse est fragile, particulièrement à cause des incertitudes liées à la guerre en Ukraine. Le PS et les Verts ont déjà saisi la balle au bond pour proposer leur plan de mesures pour contrer la pénurie. L’UDC Suisse contre-attaque ce jeudi en s’en prenant frontalement au camp rose-vert.

Dans un communiqué, le parti agrarien ébruite le «plan secret» de la gauche qui, d’après ses informations, «se déroule avec succès». Pour l’UDC, les autorités ourdissent loin des regards une stratégie qui, «après le confinement Covid-19», vise «le confinement énergétique dès l’hiver prochain». L’objectif? «Rééduquer la population et instaurer une dictature écologique», nous enseigne le président du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi, cité dans le texte.

La politique «antisociale» de la gauche

L’UDC prophétise un chaos général à cause de la crise énergétique, synonyme de «pauvreté, de faim, de froid et de mort». Le parti dit aussi agir pour le bien des petites gens. La Genevoise Céline Amaudruz, vice-présidente du parti, accuse: «La gauche caviar ne se soucie guère du fait que les personnes aux plus faibles revenus sont les plus en souffrance. Au contraire, par leur politique antisociale, ils veillent à ce que seuls les riches puissent encore s’offrir de l’énergie, des voyages et la mobilité.»