Coronavirus : L’UDC dépose ses pétitions anti-confinement à Berne

Le parti a remis à la Chancellerie ses deux textes qui réclament que les restrictions soient assouplies dès le 1er mars.

L’UDC a déposé lundi à Berne ses deux pétitions au sujet du coronavirus. Plus de 295’000 personnes ont signé les textes «Lockdown stop» (Stopper le confinement) et «Des bistrots pour les travailleurs», rappelle le parti, qui souligne que les paraphes ont été obtenus en quelques semaines seulement.

«La constante prolongation de cette mauvaise politique Covid-19 doit cesser immédiatement», a indiqué Marco Chiesa, président de l'UDC Suisse, lors de la remise des signatures à la Chancellerie fédérale. «Il faut que la population puisse, dès le 1er mars prochain, revivre à peu près normalement en respectant les concepts de protection qui ont fait la preuve de leur efficacité», estime-t-il. «Le vif succès rencontré par ces pétitions montre que la population n’accepte plus de se subordonner à un virus. Nous avons le droit et aussi le devoir de vivre et de travailler en liberté», a affirmé le conseiller aux États tessinois.