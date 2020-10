Suisse : L’UDC du Valais romand pour des «entreprises responsables»

L’UDC du Valais romand (UDCVr) est la première section de droite à apporter son soutien à l’initiative «entreprises responsables». Le parti suisse n’a pas encore donné son mot d’ordre officiel.

Outre la gauche, un comité bourgeois de plus de 350 politiciens du PDC, du PBD, du PEV, du PLR, du PVL et de l’UDC soutient l’initiative. Mais l’UDC du Valais romand (UDCVr) est la première section de droite à apporter son soutien à un texte déposé en octobre 2016 par plusieurs dizaines d’organisations non gouvernementales. Le parti suisse n’a pas encore donné son mot d’ordre officiel.