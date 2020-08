Suisse L’UDC élit son président, le PLR adopte ses mots d’ordre

Le Tessinois Marco Chiesa est en lice pour devenir président de l’UDC, et succéder au Bernois Albert Rösti.

Pour le parti, le conseiller aux États tessinois, âgé de 45 ans, «s’engage avec passion pour le bien de la Suisse et les objectifs clés» de l’UDC. Il a aussi pour avantage sa provenance de Suisse latine, où ces thèmes deviennent de plus en plus importants et où l’UDC a le plus grand potentiel de croissance.