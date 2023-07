L’UDC «emprunte» le visuel de journaux pour sa campagne fédérale

Un petit logo UDC dans le coin inférieur droit, et à l’opposé, un petit logo «20 minutes», ou «LeMatin.ch», ou encore «24 heures» …Voilà une vision inhabituelle, apparue sur le fil twitter de l’UDC Suisse, dans le cadre de sa campagne pour les élections fédérales du 22 octobre. De quoi soulever des questions chez lesdits médias, mais aussi du côté des lecteurs et électeurs: s’agit-il d’une campagne sponsorisée? d’un partenariat? d’une collaboration? Rien de tout cela, assure la rédaction en chef de «20 minutes» et de son pendant alémanique, ainsi que le service juridique de TxGroup (propriétaire de ces titres). Ce dernier a sommé le parti de retirer ces visuels.