Assurance maladie: L’UDC et la gauche veulent baisser le revenu des dirigeants

«C’est une motion populiste». C’est en ces termes que le conseiller national Adri Silberschmidt (PLR/ZH) a qualifié la proposition de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) de plafonner les rémunérations de directeurs et des membres des conseils d’administration des caisses pratiquant l’assurance-maladie de base. Les directeurs ne devraient pas gagner plus de 250 000 francs et les membres des conseils pas plus de 50 000 francs.