Mobilité: L’UDC exige d’abolir la taxe de 4% sur le prix d’achat des voitures

Des détails à régler

Quelques voix critiques se sont fait entendre sur certains points du projet. La taxe de 4% est basée sur le prix que l’importateur paie au fournisseur étranger. L’ATE voudrait que le montant de l’impôt soit plutôt basé sur la consommation énergétique, ce qui inciterait à acheter des véhicules plus économes. Le Canton de Vaud aimerait que les véhicules électriques «les plus légers et petits» soient toujours exonérés de la taxe. De plus, il faudra régler la question de savoir où va l’argent. Le Conseil fédéral veut que les recettes soient entièrement dévolues au fond pour les infrastructures routières. Quelques prises de position, dont celle de l’ATE, verraient d’un bon œil qu’elles aillent plutôt dans les caisses générales de la Confédération.