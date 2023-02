Elections cantonales: L’UDC et le Centre progressent à Zurich, le PS et les Verts reculent

Et au Parlement zurichois, selon les projections (142 régions dépouillées), l’UDC progresse. Le parti enregistre en effet pour le moment une hausse de 1,4%, ce qui lui permet d’engranger 3 sièges supplémentaires, tout comme le Centre qui progresse lui de 0,4%. Les Vert’libéraux gagneraient eux aussi un fauteuil de plus.

Du côté du Conseil d’État, pas de surprises. Les sept ministres sortants font la course en tête, selon les projections après le dépouillement de 148 régions. Silvia Steiner (Centre), menacée, devrait conserver son siège. Comme il fallait s’y attendre, Mario Fehr (indépendant et ex-socialiste) mène la course, devant l’UDC Natalie Rickli. En revanche, le PS perd son pari de récupérer le 2e siège laissé vacant par Mario Fehr. La socialiste Priska Seiler Graf est loin derrière les élus en place, et pointe en 8e position.