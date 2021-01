Genève : L’UDC lance un projet de loi pour «sauver la restauration»

Le parti propose un plan d’accompagnement financier sur six mois. L’aide prévue serait équivalente aux charges fixes et incompressibles.

L’UDC-Genève propose un plan d’accompagnement sur six mois pour soutenir le secteur de la restauration. Vendredi dans un communiqué, il a annoncé le dépôt d’un projet de loi prévoyant une aide financière destinée aux cafés-restaurants et bars. Cette initiative fait «suite aux conséquences catastrophiques de l’absence de gestion de la crise par nos autorités fédérales et cantonales», a expliqué le parti genevois. Pour rappel, mercredi, le Conseil fédéral a mis fin aux exceptions cantonales et a indiqué vouloir prolonger la fermeture des restaurants dans tout le pays jusqu’à fin février.