«Nous sommes absolument apolitiques. Le contraire pourrait être néfaste pour nous.» Président d’une association à but non lucratif qui exploite une locomotive à vapeur pour des voyages gastronomiques dans la région de Vallorbe, Eric Chevalley est remonté. L’UDC locale s’est approprié l’image du véhicule pour ses affiches électorales, ainsi que pour ses flyers, visibles dans toute la ville, relate mardi « 24 heures ». Le slogan «votre train pour l’avenir» peut en effet laisser penser que son association roule pour le parti agrarien. Or, il n’en est rien, et l’association n’a pas été consultée lors de la conception des visuels. Fâché d’être ainsi instrumentalisé, Eric Chevalley se bat désormais pour que ceux-ci soient retirés.

«C’est exclu. Nos affiches resteront en place jusqu’au 7 mars, balaie le président de l’UDC locale Italo Facchinetti. Il me semble qu’il y a des choses bien plus graves. D’autant plus qu’il faut une loupe pour lire l’immatriculation qui identifie cette locomotive.» L’homme explique que c’est le viaduc du Day, emblématique de la région, que son parti cherchait à mettre en lumière. Et le slogan «Votre train pour l’avenir»? Ce n’est qu’une allusion à la mobilité, un thème politique majeur aujourd’hui. Italo Facchinetti promet toutefois qu’en cas de campagne pour un éventuel second tour, de nouvelles affiches remplaceront celles du train à vapeur.