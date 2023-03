Elections fédérales 2023: L’UDC Michaël Buffat lancé officiellement dans la course aux Etats

Les prétendants aux deux sièges vaudois du Conseil des Etats se multiplient. Après le Vert Raphaël Mahaim , le socialiste Pierre-Yves Maillard et la Jeune Verte Angela Zimmermann , qui espèrent garder le siège qui sera libéré par Adèle Thorens, la droite affute ses armes. L’ancien conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis a été choisi en décembre par le PLR pour succéder à Olivier Français.

Il vient d’être rejoint sur le ticket de l’Alliance vaudoise par Michaël Buffat, rapportent «Le Temps» et «La Région». L’UDC, qui siège au Conseil national depuis 2015, avait récemment été sur les rangs pour le Conseil d’Etat vaudois, mais avait été dépassé par la centriste Valérie Dittli. Sur la liste des candidats, on trouve aussi la Vert’libérale Céline Weber, ainsi que les popistes Anaïs Timofte et Zakaria Dridi, résume «La Région».