Valais – L’UDC milite contre la fusion du grand Monthey

Le front du non à la fusion des communes de Collombey-Muraz et de Monthey est désormais officiellement connu , en Valais. I l se compose à la fois des sections UDC des deux communes voisines , à la fois d’un mouvement citoyen apolitique, également contraire au mariage. Lundi soir , les municipalités des deux cités ont officiellement voté en faveur d’une fusion. Selon «Le Nouvelliste», l e oui l’a emporté à 8 contre 1 à Monthey et à 4 contre 3 à Collombey-Muraz .