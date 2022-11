Electricité, CO2, territoire…: L’UDC pointe les immigrés du doigt, Berne dit qu’elle se trompe de cible

Immigrés, requérants d’asile, Ukrainiens… l’UDC est inquiète. Et cette fois, pas à cause de l’un de ses thèmes phares qu’est la criminalité. Non, le parti se soucie des objectifs climatiques de la Suisse et de son approvisionnement électrique. «L’immigration non contrôlée ne fait qu’aggraver la crise de l’électricité», disait le parti dans un communiqué en lançant sa campagne pour les élections fédérales.