Concert interrompu à Berne: L’UDC porte plainte pour «racisme antiblancs», la polémique s’emballe

L’«appropriation culturelle» est un terme utilisé lorsque «les membres d’un groupe majoritaire adoptent des éléments culturels d’un groupe minoritaire de manière exploiteuse, irrespectueuse ou stéréotypée», écrit l’encyclopédie «Britannica». Les définitions du mot «culture» et les cas où l’on peut parler «d’appropriation» sont toutefois nombreux et à nuancer. Les reproches d’«appropriation culturelle» ne sont pas uniquement le fait de minorités discriminées par les Blancs, a rappelé dans le «Tages-Anzeiger» Harald Fischer-Tiné, historien à l’EPFZ. Il tire un parallèle avec des controverses survenues dans la musique classique dans les années 1980. A l’époque, de nombreux Européens étaient dérangés par le fait que de plus en plus de virtuoses étaient originaires d’Asie. «Les gardiens du Graal de la culture européenne étaient mal à l’aise face à la facilité avec laquelle des personnes ethniquement extérieures s’appropriaient des canons culturels occidentaux. Au lieu de coiffures rasta et de robes africaines, c’était le smoking d’un violoniste coréen qui provoquait un malaise», explique-t-il.