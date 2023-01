Elections fédérales: L’UDC propose de supprimer le droit de demander l’asile en Suisse

Année électorale bien lancée

L’UDC, à neuf mois des élections fédérales, reprend ses thèmes chers et son langage frontal dans l’espoir d’accoucher d’une victoire en octobre. «Les requérants d’asile tuent, violent et volent plus souvent que les autres», écrit-il en titre d’un graphique, basé sur les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. Le lien entre immigration et criminalité, qui a fait une partie de son succès dans les urnes, est bien présent. «Clans, gangs, criminels et terroristes: même en cas de délits graves, on ne parvient toujours pas à expulser systématiquement les criminels étrangers condamnés», dénonce-t-il.