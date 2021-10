VACCINATION ANTI-COVID-19 – L’UDC refuse de se joindre à l’appel à la population des partis

Plus de 50% des partisans UDC opposés au vaccin

Les politiciens sont d’autant plus inquiets par le refus de l’UDC de se joindre à leur appel à la vaccination que, selon le dernier sondage sur le coronavirus de la SSR, entre 85 et 95% des sympathisants de tous les partis, à l’exception de l’UDC, ont déjà été vaccinés ou souhaitent l’être dans un avenir proche. Ce n’est que parmi la base de l’UDC que plus de 50% des personnes sont contre la vaccination.