Canton du Valais : L’UDC s’attaque à l’écriture inclusive, les parlementaires suivent

Les députés valaisans ont approuvé un postulat du parti agrarien réclamant que l’utilisation du langage épicène soit exclue des services de l’État.

Selon les députés à l’origine du postulat, l’écriture inclusive provoque un «décalage entre l’écrit et le parlé et ne dispose d’aucune norme cohérente». (Image prétexte)

«Des raisons de lisibilité»

Le postulat «Pour le respect du français académique» vise à défendre la langue française contre les attaques «de milieux politisés qui essaient par tous les moyens de déconstruire le langage à des fins idéologiques» en utilisant notamment l’écriture dite «inclusive/langage épicène». Soutenu par 61 oui, 53 non et 9 abstentions, il sera transmis au Conseil d’État pour examen et réponse.