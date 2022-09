Session: L’UDC se fâche contre le contre-projet à l’initiative sur les glaciers

Véritable «catastrophe» pour la Suisse

Car l’acceptation du contre-projet à l’initiative «est tout bonnement irresponsable», estime l’UDC. C’est même une «véritable catastrophe pour la Suisse», souligne le parti. «L’initiative sur les glaciers et le contre-projet indirect prétendent que nous pouvons sauver les glaciers, les ours polaires et même le monde. En réalité, le contre-projet donne au Conseil fédéral les pleins pouvoirs pour atteindre l’objectif zéro net d’ici 2050 par le biais d’ordonnances», estime l’UDC. «Cela revient à interdire les énergies fossiles et ce sans savoir comment remplacer d’abord le pétrole et le gaz, nous menant droit vers une nouvelle pénurie et donc à un renchérissement de l’électricité et de l’énergie».