Démasqué par un élève: L’UDC Suisse fait de la publicité avec de faux électeurs

Tout est parti d’un simple projet scolaire. Jaden, 18 ans et habitant à Zurich, devait se pencher sur les partis politiques suisses. En faisant ses recherches, il a atterri sur le site internet de l’UDC et a cliqué sur les différents onglets – jusqu’à ce qu’il finisse dans la sous-catégorie «Nous sommes le parti du peuple». Une catégorie qui n’existe que sur la version allemande du site et qui fait défaut sur les versions française et italienne.