«Ruine financière» : L’UDC veut baisser la rémunération des parlementaires

Le plus grand parti du pays présente un programme en 10 points pour contrer le «poison» que représente l’influence Verte sur les décisions du Parlement.

L’UDC les nomme désormais les «élections climatiques de 2019». Le renouvellement du Parlement, qui a vu les Verts et les Vert’libéraux progresser, n’est pas du tout du goût du premier parti de Suisse. Le Parlement et le Conseil fédéral sont, pour lui, en train de mener la Suisse à la «ruine politique et économique».