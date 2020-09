L’un d’entre eux demande une révision à la baisse de la grille salariale pour les nouveaux employés municipaux. Le statut du personnel déjà sous contrat ne serait ainsi pas touché. Le grand argentier de la Ville de Genève, le Vert Alfonso Gomez, accueille défavorablement la proposition, qui scandalise la gauche. «On a applaudit le personnel hospitalier tous les soirs et puis on propose après une baisse de salaires et une absence d'annuité», réagit le parti socialiste. Le PDC se dit quant à lui favorable à une éventuelle baisse des salaires des employés municipaux, mais sous conditions, «en concertation avec les partenaires sociaux».