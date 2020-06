il y a 28min

Mobilité

L’UDC veut en finir avec le gazon sur les voies de tram

Un projet de loi a été déposé afin de garantir que les voies de tram restent accessibles aux véhicules de secours. Le point final de discussions qui durent depuis 2011?

de Maria Pineiro

Voie de tram engazonnée Sur la route de Saint-Julien, la voie de tram est en site propre. Laurent Guiraud. Team_TDG

À Genève, c’est bien connu, certaines thématiques occupent les députés durant de longues années. Il en est ainsi de l’engazonnement des voies de tram, discuté par intermittence depuis… neuf ans. Mi-mai, l’UDC a déposé un projet de loi au Grand Conseil. Le texte stipule: «Les voies de tram sont carrossables et leur accès est garanti aux véhicules d’urgence.» Stéphane Florey, son auteur, explique avoir appris en commission que des tronçons des futures lignes de tram à Bernex et aux Cherpines seraient engazonnés. Pour lui, cela se ferait au détriment de la sécurité. Son projet couperait toute velléité de verdir les futurs axes, notamment sur les projets d’extension Bernex-Vailly, Cherpines-Charrotons et Nations.

Si cette loi devait être acceptée, elle clôturerait un débat entamé en 2011. À cette date, les Verts avaient déposé une motion afin de prioriser la végétalisation des voies de tram à chaque nouveau projet et lors de rénovations. Le texte a fait plusieurs allers-retours entre commissions et séances plénières avant d’être refusé en septembre 2016. Principale pierre d’achoppement, l’accès des voies de tram aux services de secours, principalement les pompiers. Sollicité, le Service d’incendie et de secours (SIS) indiquait en 2012 par courrier utiliser effectivement les voies de tram afin de garantir les délais auxquels ils sont soumis. Ils précisaient que cette possibilité est «indispensable».

Accès primordial pour les pompiers

En avril 2016, le commandant du SIS est entendu par les députés. Il indique que «les voies de tram situées sur les axes principaux sont primordiales pour les véhicules d’urgence, mais que la réflexion peut néanmoins rester ouverte pour les axes secondaires». Le SIS ne se prononce pas sur la possibilité de rouler sur du gazon selon les techniques utilisées sans les avoir testées. Par ailleurs, le SIS ne se prononce pas sur le projet de loi UDC.

Fin de parcours? Non. À l’heure actuelle, des tronçons végétalisés sont prévus sur la prolongation du tram 14 vers Bernex-Vailly, confirme le Département des infrastructures. À plus long terme, les futures portions vers Palettes-Perly et Nations–Grand-Saconnex pourraient aussi être en partie verdies. Le département précise que «la conception des projets se fait dans le strict respect des exigences en termes d’accessibilité du territoire cantonal par les services du feu. On tient donc toujours compte objectivement de la nécessité de permettre partout un passage fiable pour ces véhicules.» En d’autres termes, il y aura bien du gazon, mais celui-ci ne devrait pas pouvoir empêcher les services d’urgence de circuler. À l’heure actuelle, il ne se prononce pas sur le projet de loi.