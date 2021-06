Islam : L’UDC veut expulser les imams radicaux

Le parti agrarien veut plus de mesures contre l’islam radical et va publier cette semaine un texte énumérant ses doléances.

Forte du succès de l’initiative contre le voile intégral, l’UDC continue son combat contre l’islamisme. Cette semaine, le parti a l’intention de dévoiler une nouvelle prise de position contre l’islam radical, «une idéologie religieuse et politique avec des traits totalitaires et une grande force de frappe, non seulement dans le monde islamique», selon le document que s’est procuré la SonntagsZeitung. Le parti annonce par ailleurs sa volonté de transformer par la suite ce texte en une proposition de loi.