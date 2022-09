Genève: L’UDC veut faciliter le lancement de  référendums

Genève souffre d’un déficit démocratique, à en croire l’UDC. Y faire aboutir une initiative ou un référendum serait plus difficile qu’ailleurs en raison du nombre minimal nécessaire de signatures, trop important au bout du lac. Le parti propose donc de diviser par deux la limite actuelle, sur les plans cantonal et communal.

«Barre placée trop haut»

Aujourd’hui, lancer un référendum cantonal nécessite au moins 5438 paraphes. «À Zurich, bien plus peuplé que Genève, il n’en faut pourtant qu’environ 3000, illustre le député UDC Stéphane Florey, auteur du texte qui sera déposé d’ici à la fin du mois. On a placé la barre trop haut.»

L’élu avance un autre argument. Depuis des années, la récolte de signatures sur des stands ou à la sortie des magasins serait plus laborieuse. «Il y a eu le Covid, qui a restreint les actions sur le terrain. Mais surtout, dans une société en phase de numérisation, les gens sont plus méfiants et moins enclins à laisser leurs coordonnées personnelles.»