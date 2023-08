Genève: L’UDC veut faciliter l’installation de climatiseurs

L’UDC genevoise veut faciliter l’installation de climatiseurs. Le député Michael Andersen a déposé ce mardi un projet de loi afin d’assouplir drastiquement les normes en la matière. Le parti juge que Genève, «canton urbain et surdensifié, subit de plein fouet les canicules». Or, il estime que de tels appareils sont susceptibles de sauver des vies. Il s’appuie pour l’affirmer sur une étude de l’Université de Berne calculant qu’en Suisse, la chaleur a été responsable du décès de 623 personnes entre juin et août 2022.