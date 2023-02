Canton de Neuchâtel: L’UDC veut faire fermer le Centre fédéral d’accueil de Perreux

Estimant que «la population doit pouvoir vivre en sécurité chez elle» et que «ce principe doit primer sur l’accueil des requérants d’asile», l’UDC Neuchâtel exige que le Centre fédéral d’accueil de Boudry soit fermé aussi vite que possible. Les députés neuchâtelois de la plus grande force politique de Suisse enjoignent donc le Conseil d’État à entreprendre «toutes les démarches nécessaires» auprès des autorités fédérales pour y parvenir. Et d’ici là, l’UDC presse également l’exécutif cantonal d’exiger de la Confédération que les limites de capacité d’accueil soient rigoureusement respectées.