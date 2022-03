Genève – L'UDC veut la fin des décharges honnies de mâchefers

L’enjeu, «c’est sauver nos terres agricoles, rares et précieuses». L’UDC lance une initiative constitutionnelle cantonale pour interdire toute nouvelle décharge de mâchefers au bout du lac. Elle invite aussi l’Etat à prendre des mesures pour valoriser ces résidus de déchets incinérés. L’action du parti agrarien s’inscrit dans la foulée de vives protestations d’agriculteurs et des autorités de Satigny (GE) contre le projet d’y installer un site de stockage. Le 7 mars dernier, les exploitants avaient interdit l’accès à leurs champs aux géologues du canton.

Ressources locales avant tout

«Genève ne couvre que 11% de ses besoins alimentaires, et on s’en prend à nos terres! s’insurge Lionel Dugerdil, président du comité d’initiative et propriétaire d’une des parcelles ciblées par le projet de décharge. Il s’agit de préserver la production locale, la biodiversité et nos paysages.» Le Département du territoire (DT) promet que les risques et les nuisances seront faibles? «Je n’y crois pas.»