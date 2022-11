Genève: L’UDC veut offrir l’immunité pénale aux policiers

Conseillers d’Etat, députés, policiers: même combat. L’UDC veut que les agents des forces de l’ordre jouissent d’une immunité de fonction, comme les élus, pour les actes commis durant l’exercice de leur profession. Autrement dit, ils ne pourraient faire l’objet d’une enquête pénale sans l’aval du Grand Conseil, seul habilité à lever cette protection. Dans ce but, le parti agrarien a lancé ce jeudi une initiative cantonale intitulée: «Oui, je protège la police qui me protège!»

L’UDC estime que les policiers font face à de plus en plus de violences et sont parallèlement soumis à des plaintes pénales de criminels considérant avoir été victimes d’actes disproportionnés. «S’enclenche alors un engrenage sans fin de procédures et d’auditions, alors qu’ils ont juste accompli leur travail», décrit Céline Amaudruz, conseillère nationale et présidente du parti genevois. Cette épée de Damoclès aurait un effet «puissamment démotivant» sur la profession, assure Charles Poncet, dont certains membres pourraient être découragés d’agir pour s’éviter des tracasseries.