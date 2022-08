Crise énergétique : L’UDC veut remplacer Simonetta Sommaruga par Ueli Maurer

«Nous ne pouvons pas attendre l’hiver prochain»

«Si elle n’est pas prête à le faire, il faut qu’elle se retire du dossier et le remette à Ueli Maurer car elle n’est pas à la hauteur de cette situation difficile et complexe». Et ceci sans même attendre une éventuelle rocade après les élections fédérales d’octobre 2023, exige-t-il. «Nous ne pouvons pas attendre l’hiver prochain, le problème est bien trop sérieux et le temps presse».