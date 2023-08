L’UDC veut retirer le passeport suisse aux naturalisés criminels

Trois autres façons de perdre son passeport

Il n’existe pour l’heure que trois autres cas dans lesquels un Suisse peut perdre sa nationalité. Soit parce qu’il réside à l’étranger, est binational et renonce volontairement au passeport suisse, soit parce que dans les huit ans suivant sa naturalisation, on se rend compte qu’il avait menti ou caché des éléments lors du processus. Enfin, un enfant né à l’étranger d’un parent suisse et qui a une autre nationalité perdra automatiquement le passeport à l’âge de 25 ans «sauf s’il a été annoncé ou s’est annoncé lui-même à une autorité suisse».