Genève – L’UDC veut révolutionner les impôts dans les communes 

Pertes massives pour la Ville

Si l’initiative de l’UDC passait la rampe, plusieurs communes grandes pourvoyeuses d'emplois verraient fondre une partie de leurs revenus, Ville de Genève en tête. Selon cette dernière, ses pertes s’élèveraient à 50 millions de francs par an, sur un budget de 1,2 milliard. Son grand argentier, Alfonso Gomez, dénonce une «nouvelle attaque irresponsable» contre l’équilibre fiscal des municipalités. Selon lui, les contribuables aisés des municipalités les plus riches seraient avantagés, car ils ne seraient alors plus ponctionnés que dans leur commune de résidence où le taux d’imposition est déjà bas, comme à Cologny ou Vandoeuvre. Le tout, «en faisant perdre une manne fiscale essentielle aux politiques publiques des villes». Lesquelles, rappelle la Municipalité, fournissent des infrastructures sportives ou encore culturelles à tous, résidents ou pas.