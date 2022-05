Bientôt 10 millions d’habitants?: L’UDC veut un frein, la Suisse n’en aura peut-être pas besoin

«Un beau paysage de plus en plus altéré, un approvisionnement alimentaire de plus en plus difficile, des besoins en eau potable en hausse, des capacités d’approvisionnement électriques bientôt à bout de souffle, des transports publics et privés saturés…»: tel est le tableau dressé par le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) dans un édito publié par l’UDC vendredi matin.