Energie – L’UDC veut un «général de l’électricité», le PS rétorque vertement

Énergie : L’UDC veut un «général de l’électricité», le PS rétorque vertement

Face à la pénurie qui «menace la Suisse», le parti veut que Berne nomme une personne pour résoudre la crise de l’approvisionnement. Le PS estime que l’UDC propose une «Bérézina électrique».

L’UDC estime qu’une pénurie d’électricité est la plus grave menace qui plane sur la Suisse.

L’UDC monte une nouvelle fois au front en matière d’énergie. En effet, le premier parti du pays réclame la nomination, d’ici à l’été, d’un «général de l’électricité», dont la mission sera «d’élaborer diverses solutions afin de garantir un approvisionnement électrique sûr, indépendant et bon marché», fait-il savoir lundi dans un communiqué . Il va s’approcher des autres partis de droite pour faire pression en ce sens sur le Conseil fédéral, fait-il savoir. Cette décision a été prise lors de son séminaire des cadres à Bad Horn (TG), la semaine dernière.

La réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Le président du groupe socialiste aux Chambres, le Vaudois Roger Nordmann, a rétorqué lundi en estimant que l'UDC proposait «une Bérézina électrique». Il rappelle que c’est l’UDC qui a torpillé la loi sur le CO2, «qui aurait substantiellement réduit notre dépendance aux énergies fossiles». En outre, l’UDC a toujours combattu le soutien aux énergies renouvelables, souligne-t-il. Or, sans une accélération des investissements dans les installations, il n’est pas réaliste avoir assez d’électricité, soutient le Vaudois.

L’UDC relève que tant les scientifiques que le monde de l’économie et la Confédération estiment «qu’une pénurie d’électricité est la plus grave menace qui plane sur la Suisse», écrit-elle. Le parti rappelle que, selon Berne, il pourrait même y avoir des pénuries d’ici à deux ou trois ans déjà, surtout en hiver. Les conséquences seraient très négatives sur l’emploi ou la prospérité de la Suisse, estime-t-il. «Les répercussions sur notre pays seraient bien pires que celles de la crise Covid», prévient-il.

Report des objectifs de CO 2

Pour le coup, outre la nomination d’un «général de l’électricité», le parti réclame aussi «le report des objectifs de réduction de CO 2 au profit d’une sécurité dans l’approvisionnement énergétique national», écrit-il. «La Stratégie énergétique 2050 est un échec. La Suisse glisse dans une situation catastrophique pourtant prévisible», estime l’UDC.

Le parti souhaite aussi la mise à contribution des cantons et des villes, «qui mettent en péril la sécurité de l’approvisionnement à travers leur politique énergétique irresponsable». En clair, si un rationnement de l’électricité doit être mis en place, il doit d’abord concerner des cantons comme Zurich ou Bâle-Ville, qui ont interdit les chauffages à mazout, une politique qui favorise une situation de pénurie électrique, estime l’UDC.

L’énergie, une des priorités de l’UDC

Pour rappel, le chef de groupe UDC aux Chambres, Thomas Aeschi, avait annoncé peu avant Noël dans la presse que son parti se fixait trois nouveaux objectifs en vue des élections fédérales de 2023. Outre ses domaines de prédilection que sont l’asile et les retraites, l’énergie figure désormais sur la liste. L’UDC veut ainsi se battre pour une part plus importante de l’électricité indigène et prône le prolongement de la durée de vie de certaines centrales nucléaires, voire la construction de nouvelles .