Genève : L’UDC veut une loi pour bannir l’écriture inclusive partout où il le peut

Administrations, écoles et universités doivent cesser d’utiliser le point médian et autres adaptations inclusives du français, juge le parti qui a déposé un projet de loi contraignant.

Le français doit être sauvé des attaques politiques et idéologiques. C’est l’avis à Genève de l’UDC, figure de proue de cette lutte, qui vient de déposer un projet de loi au Grand conseil pour interdire l’écriture inclusive dans les documents de l’Etat, des communes, de l’école publique et de l’Université de Genève (Unige). Il s‘oppose notamment à une directive de l‘Unige autorisant l’usage de l’accord ·x (étudiant·e·x·s) pour inclure les personnes non binaires.

Le parti estime qu’il faut s’en tenir aux règles de l’Académie française, seule référence en la matière, et que toute variation crée «une confusion qui confine à l’illisibilité». Cette complexité «pénalise les personnes affectées d’un handicap cognitif, notamment la dyslexie, la dysphasie ou l’apraxie», précise le communiqué envoyé lundi par l’UDC. L’objectif de la loi serait donc de bannir l’écriture inclusive dans les manuels, devoirs, mémoires et autres écrits dans le cadre scolaire, ainsi que dans tous documents officiels émanant des administrations et autorités cantonales et communales.