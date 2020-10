Dans un exposé des motifs extrêmement virulent, le député liste les maux attribués aux sans-papiers. Pêle-mêle: ceux qui ont profité de l’opération Papyrus sont des fraudeurs, ces illégaux profitent gratuitement de nos infrastructures, écoles et hôpitaux, ils se servent de leurs enfants pour éviter d’être renvoyés, ils ne participent en rien à l’économie de notre canton, ils sont sans-papiers par choix et non par nécessité, etc. Stéphane Florey considère en outre que les clandestins occupent des emplois et des logements qui font défaut aux Genevois. «Le but, ce n’est pas l’expulsion en elle-même, c’est de dire stop, ça suffit, ces personnes doivent se déclarer.»