Succession d’Ueli Maurer : L’UDC zurichoise tient son candidat pour le Conseil fédéral

Hans-Ueli Vogt a annoncé mercredi matin entrer dans la course pour succéder à Ueli Maurer à la fin de l’année. Il se dit prêt à représenter la Suisse urbaine et rurale.

Les candidatures des favoris bernois Werner Salzmann et Albert Rösti seront finalement aussi concurrencées par celle d’un représentant de l’UDC zurichoise. L’ancien conseiller national Hans-Ueli Vogt s’est lancé dans la course ce mercredi matin pour reprendre le siège d’Ueli Maurer à la fin de l’année. Lors d’une conférence de presse, le politicien s’est présenté comme pouvant faire le lien entre une Suisse urbaine, globale, moderne et une Suisse rurale, ouverte mais conservatrice.