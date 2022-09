Football : L’Udinese, leader surprise de Serie A, la Juve d’Allegri n’arrange pas son cas

La Juventus, déjà mal en point en Ligue des champions, a concédé dimanche sa première défaite en championnat d’Italie sur le terrain du promu Monza (1-0) après avoir joué à dix plus d’une mi-temps, Angel Di Maria ayant été expulsé pour un geste d’agacement à la 40e minute.

Face au club de Silvio Berlusconi, qui signe la première victoire de son histoire dans l’élite, les «Bianconeri» ont confirmé leur début de saison apocalyptique après leurs deux revers en C1 contre le Paris-SG (2-1) et le Benfica (2-1). L’équipe de Massimiliano Allegri, en tribunes car suspendu, reste sur cinq matches consécutifs sans victoires (2 nuls, 3 défaites) et ne pointe qu’à la 8e place en Serie A.

L’Udinese leader provisoire

Après avoir déjà battu chez elle la Fiorentina (1-0) et la Roma (4-0), l’enthousiaste équipe du Frioul a fait la différence en fin de match grâce à des têtes de Jaka Bijol (85e) et Tolgay Arslan (90+3e).

L’Inter avait pourtant rapidement ouvert la marque d’un superbe coup franc en lucarne de Nicolo Barella (5e), avant d’être rejointe sur un but contre son camp de Milan Skriniar (22e).

Avec 16 points en sept matches, l’Udinese, qui n’a plus perdu depuis la première journée (défaite 4-2 au Milan AC), compte provisoirement deux longueurs d’avance sur le trio Naples-Atalanta-AC Milan et trois sur la Roma (5e). Milan accueillera en soirée Naples (20h45), juste après l’autre choc de la journée entre l’AS Rome et l’Atalanta (18h00).