Vaud

Ludique et pédagogique, «CoronaQuest» se répand tel un virus

En à peine une semaine, le jeu vidéo imaginé pour accompagner la rentrée scolaire du 11 mai totalise déjà plus de 185’000 parties jouées. Dimanche, un niveau «diamant» a été ajouté.

de Xavier Fernandez

Capture d’écran du jeu «CoronaQuest». DR

«Nous sommes les premiers surpris! En une semaine, le jeu «CoronaQuest» totalise plus de 185’000 parties, jouées par quelque 50’000 personnes différentes. Et nous avons même eu des connexions depuis l’Afrique et l’Amérique», se réjouit Julien Schekter, responsable de la communication du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Cette commande, réalisée par les Fribourgeois de DNA Studios, a été imaginée pour accompagner la rentrée du 11 mai. «Les élèves ont reçu de nombreuses consignes et recommandations, en particulier concernant les gestes barrière. Du coup, nous souhaitions les rappeler d’une manière plus ludique qu’avec de simples affiches. Et c’était aussi l’occasion d’aborder des questions d’ordre émotionnel liées à la pandémie, comme la peur ou la solitude», poursuit Julien Schekter.

Les développeurs ont dû plancher d’arrache-pied pour que le jeu soit prêt à temps. «Ils ont tout fait en à peine 13 jours», souligne le responsable communication. Et David Hoffer, de DNA Studios, d’ajouter: «Nous nous sommes inspirés de Hearthstone, un jeu bien connu dans l’univers de l’e-sport. Son système de cartes nous a paru le plus accessible pour tous les élèves, des plus jeunes aux plus âgés, tout en restant fun. Après tout, c’est un jeu, même s’il délivre un message.»

«CoronaQuest» dispose de trois niveaux. Le premier, la ligue bronze, permet de se familiariser avec la mécanique de jeu et est à la portée des plus petits. Puis, on trouve la ligue or, qui contient davantage de cartes et demande un peu de réflexion pour triompher du coronavirus. Et, depuis dimanche, les développeurs ont ajouté la ligue diamant, elle aussi avec son lot de cartes supplémentaires. Ces dernières cachent d’ailleurs quelques clins d’oeil. Certains sont plutôt évidents, comme la carte du «politicien» qui ressemble étrangement au ministre suisse de la Santé, Alain Berset. D’autres sont plus discrets, comme la carte du «fou rire» où l’on peut distinguer sur une tablette la fameuse vidéo de l’ancien conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann qui rappelait que «rire, c’est bon pour la santé» sur un ton terriblement sérieux.

Une fiche pédagogique est incluse dans le jeu pour qu’il puisse être utilisé aussi en classe. «Et les élèves auront la possibilité de créer de nouvelles cartes, dont les plus pertinentes seront, à terme, introduites dans «CoronaQuest», dévoile Julien Schekter.

Le principe du jeu Dans «CoronaQuest», le joueur a pour objectif de démoraliser le coronavirus, avant d’être démoralisé lui-même. Pour ce faire, il devra abaisser les points de courage de son adversaire, à l’aide de personnages tels que «la prof», «l’infirmière» ou «le pote». De plus, il aura des sorts à sa disposition pour attaquer ou contrer les sorts du virus. Ces personnages et ces sorts sont représentés par des cartes, pouvant être jouées à tour de rôle, dans la limite de la réserve d’énergie. Cette dernière se compose de quatre gemmes. Plus une carte est puissante, plus son coût en gemmes est élevé.