C8 : Ludivine Rétory ne roule pas sur l’or

La chroniqueuse de «TPMP» perçoit un salaire plutôt modeste dans l’émission de Cyril Hanouna

Si Ludivine Rétory donne l’impression d’être pleine aux as avec ses belles tenues et ses chaussures de marque quand on la voit sur le plateau de «Touche pas à mon poste», sur C8, la chroniqueuse de 41 ans est loin d’être millionnaire. «Vous savez, moi je suis la reine de l’entourloupe, vraiment! Je fais toujours croire que j’ai des choses luxueuses, fastes, a-t-elle assuré. Mais là, sur la tête de mes enfants, il doit y avoir 45 euros de chaussures. Et la combinaison je ne l’ai pas payée, c’est mon partenaire! C’est vous dire… », a-t-elle confié dans l’émission «Le 6 à 7 avec Montiel», mercredi 16 juin 2021.