Ludivine Sagnier: «Je suis du genre à fuir la lumière»

Bien sûr! Je me disais que les francophones allaient apprécier, mais je ne pensais pas que notre histoire intéresserait à ce point les téléspectateurs à travers le monde. L’adaptation du célèbre Arsène Lupin dans notre époque est une réussite d’autant plus forte, j’imagine, qu’il y a aussi une dose de dépaysement pour les gens qui regardent Netflix à travers le monde en voyant certains clichés à propos de Paris et de la France.

J’ai besoin de me transformer. Passer d’un extrême à l’autre, voilà ce qui me plaît dans la comédie. Être une mère ou pas, une personne douce ou méchante... Plus on me propose des rôles différents des précédents et plus j’ai envie d’accepter.