Le vététiste Ludo May a invité ses amis Jérôme Caroli (VTT descente) et Jérémie Heitz (ski freeride) pour une escapade en e-bike au sommet d’un pic valaisan, immortalisée en vidéo par Nicolas Falquet.

VTT : «Ludo et son vélo» jusqu’au sommet du Petit Combin

L'ascension du Petit Combin en deux roues, et parfois aussi deux jambes. Jancsi Hadik

Le projet avait failli ne jamais voir le jour. Depuis cinq ans, en effet, le vététiste Ludo May n’a pas réussi à concrétiser un rêve né d’une simple discussion, faute de temps. Mais le printemps si particulier lui a offert l’espace nécessaire pour passer à l’acte et produire l’épisode 10 de sa série «Ludo et son vélo».

Ludo May, Jérémie Heinz (ski freestyle) et Jérôme Caroli (VTT descente) ont réussi un petit exploit. Les trois amis sont arrivés au sommet du Petit Combin (3663m) en vélo électrique après être partis du domicile du Bagnard. Il a fallu deux jours aux trois athlètes pour dompter en partie sur roues le sommet de la montagne qu’ils pouvaient observer depuis la maison du Valaisan.

Ce projet est né d’une discussion entre Ludo May et un ami guide il y a cinq ans. Depuis, les deux amoureux de la montagne ont cherché à savoir si cela était possible. Alors que tout était réuni pour réaliser cet exploit, il ne manquait que le temps du cycliste pour mener à bien ce projet entre deux compétitions.

Nicolas Falquet, skieur et réalisateur étaient aussi de la partie, mais pour immortaliser les plus belles images de ce défi. Il en résulte un dixième épisode de la série «Ludo et son vélo» à couper le souffle. Une vidéo qui nous emmène dans la roue des trois sportifs, du village du Châble jusqu’à la Cabane de la Panossière en passant par Burnet, puis sur les bords du glacier de la Panossière jusqu’au sommet du Petit Combin pour les premières lueurs du jour.