Triathlon: Ludovic Séchaud impérial à Lausanne

Lors des distances olympiques (1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied), Ludovic Séchaud a réalisé un one man show. Après une bonne natation, le Bussignolais de 21 ans comptait 3 minutes d’avance après le vélo. Il a géré la dernière épreuve, terminant avec un peu moins de 2 minutes d’avance sur le Thurgovien Patrick Benz et 4 minutes sur le 3e, le Vaudois Jean-Claude Besse.