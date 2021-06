Irlande du Nord : L’UE «à la croisée des chemins» dans sa relation avec le Royaume-Uni

Alors que les craintes de nouveaux heurts en Irlande du Nord augmentent, Bruxelles et Londres ont campé sur leur position avec obstination mercredi.

«Il n’y a eu aucune avancée»

«Il n’y a eu aucune avancée. Il n’y a pas eu de rupture non plus et nous allons continuer à discuter», a déclaré le ministre britannique chargé du Brexit David Frost à la presse après trois heures et demi de discussions «franches et honnêtes» avec le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic.