Vaccins : L’UE accuse AstraZeneca de «violation flagrante» du contrat

L’Union européenne reproche au laboratoire pharmaceutique de ne lui avoir livré au premier trimestre 2021 que 25% des quantités promises.

L’Union européenne (UE) a accusé mercredi AstraZeneca de «violation flagrante» du contrat d’achat de vaccins anti-Covid, reprochant au laboratoire pharmaceutique de ne pas avoir mobilisé rapidement le maximum de ses capacités de production en Europe pour fournir les Vingt-Sept. Dans ce litige désormais arbitré par la justice belge, la première offensive a été portée par Me Rafaël Jeffareli, qui défend les intérêts des pays membres et de la Commission (ayant négocié en leur nom les conditions d’achat). Au cœur du débat: l’UE reproche à AstraZeneca de ne lui avoir livré au premier trimestre 2021 que 30 millions de doses de son sérum, soit 25% des quantités promises au terme d’un contrat conclu en septembre dernier.

Le groupe suédo-britannique dément toute violation des termes de l’accord, et juge «sans fondement» l’action intentée contre lui devant le tribunal civil de Bruxelles. Le sujet est sensible car les livraisons bien plus réduites que prévu de ce vaccin – un des quatre homologués dans l’UE contre le coronavirus – ont eu pour effet de ralentir les campagnes de vaccination cet hiver.

«Meilleurs efforts raisonnables»

Difficultés de «rendement»

Sur le premier semestre, le retard à rattraper pourrait porter sur 200 millions de doses: 90 non livrées au premier trimestre et 110 autres au second (où AstraZeneca n’a prévu de livrer que 70 des 180 millions de doses initialement annoncées). «Si on regarde le verre à moitié plein, nous avons livré plus de 400 millions de doses (au niveau mondial) et sauvé des dizaines de milliers de vies», s’est défendu ce week-end dans le «Financial Times» le patron de la multinationale Pascal Soriot.