Guerre en Ukraine : L’UE accuse Moscou de «chantage», la Russie dit avoir détruit des armes

L’arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie a fait réagir Bruxelles mercredi, tandis que le Kremlin a affirmé avoir frappé des entrepôts d’aide militaire étrangère à Zaporijjia.

«Armes et munitions étrangères»

Au moment où les Occidentaux intensifient leurs efforts pour armer les Ukrainiens face à la Russie, le ministère russe de la Défense a affirmé que «des hangars avec une grande quantité d’armes et de munitions étrangères, livrées aux forces ukrainiennes par les Etats-Unis et des pays européens, avaient été détruits avec des missiles Kalibr tirés de la mer sur l’usine d’aluminium de Zaporijjia», dans le sud de l’Ukraine.

Le gouverneur de cette région a cependant démenti cette affirmation russe. «Aucun dépôt de munitions et d’armes n’a été touché à Zaporijjia», a-t-il assuré, ajoutant que l’usine atteinte «n’était plus opérationnelle depuis six ans». Les troupes russes bombardent par ailleurs ponts et voies ferrées pour ralentir les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, avait souligné mardi un conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, après la destruction d’un pont stratégique reliant ce pays à la Roumanie.