Avion détourné : L’UE adopte de nouvelles sanctions contre Minsk

Mercredi, un accord pour sanctionner la Biélorussie, responsable d’un déroutement d’avion, a été validé par les capitales européennes lors d’une réunion de leurs ambassadeurs, à Bruxelles.

Les Etats membres de l’UE ont approuvé l’ajout de 78 noms et de sept entités à la liste des responsables bélarusses sanctionnés pour la répression de l’opposition, dont 7 sont impliqués dans le déroutement d’un avion de ligne européen. (Mercredi 16 juin 2021)

Les États membres de l’UE ont approuvé mercredi l’ajout de 78 noms et de 7 entités à la liste des responsables bélarusses sanctionnés pour la répression de l’opposition, dont 7 sont impliqués dans le déroutement d’un avion de ligne européen, ont indiqué des diplomates à l’AFP.

L’accord a été donné par les capitales au cours d’une réunion de leurs ambassadeurs à Bruxelles. Il sera validé le 21 juin lors du conseil des ministres des Affaires étrangères en présentiel à Luxembourg et les sanctions deviendront effectives avec la publication des noms au Journal officiel de l’UE.

Déroutement

Ces nouvelles sanctions ont été réclamées par les dirigeants européens après la décision des autorités bélarusses de dérouter sur Minsk un avion de la compagnie européenne Ryanair reliant Athènes à Vilnius pour arrêter deux de ses passagers, le journaliste dissident bélarusse Roman Protassevitch et son amie russe Sofia Sapega.

Sept personnes, dont plusieurs hauts responsables du régime, ont été jugées responsables de ce déroutement qui a impliqué l’envoi d’un avion militaire pour contraindre le vol de Ryanair à se dérouter et l’escorter jusqu’à Minsk.

Frapper le régime au portefeuille

Les sanctions imposées mercredi aux 78 personnes et aux 7 entités sont individuelles. Elles seront interdites de séjour et leurs avoirs dans l’UE seront saisis. Il sera en outre interdit d’accorder des financements européens aux entités concernées. L’UE a déjà sanctionné ainsi 88 membres du régime dont le président Loukachenko et son fils.