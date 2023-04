L’UE adopte des règles pour encadrer les cryptomonnaies

Le règlement MiCA (Markets in Crypto-assets), qui a notamment pour but de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a été voté à une large majorité par les députés européens, jeudi, dans le but d’encadrer les cryptomonnaies. Jusqu’à présent, les transferts d’actifs virtuels, tels que les bitcoins, échappaient à la législation européenne sur les services financiers. «Avec le règlement MiCA, l’industrie européenne des cryptoactifs dispose d’une clarté réglementaire que des pays comme les États-Unis n’ont pas», a salué le rapporteur Stefan Berger (PPE).