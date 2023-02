Kiev : L’UE affiche son soutien à l’adhésion de l’Ukraine lors d’un sommet

À Kiev, vendredi, l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne a été abordée. Volodymyr Zelensky veut un processus accéléré et Charles Michel a promis le soutien de Bruxelles «à chaque étape».

Ursula von der Leyen, pour la Commission européenne, le président Volodymyr Zelensky (au centre) et le Premier ministre Denys Chmygal, pour Kiev, signent sur le drapeau de l’Ukraine.

Les plus hauts responsables de l’Union européenne se sont réunis, vendredi, à Kiev, pour afficher leur soutien au processus d’adhésion de l’Ukraine, au moment où les assauts russes redoublent d’intensité dans l’est du pays. Ce sommet, qui se tient près d’un an après le début de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, rassemble notamment trois présidents, Ursula von der Leyen pour la Commission européenne, Charles Michel pour le Conseil européen, et Volodymyr Zelensky pour l’Ukraine.