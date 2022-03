Nucléaire iranien : L’UE annonce «une pause» dans les négociations

Il y a une semaine, les diplomates parlaient d’un accord imminent mais le lendemain Moscou demandait des garanties américaines que ces mesures de rétorsion n’affecteraient pas sa coopération économique avec l’Iran.

L’Union européenne, qui supervise les négociations sur le nucléaire iranien à Vienne, a annoncé «une pause», vendredi, alors que la demande par Moscou de garanties supplémentaires a compliqué la donne. «Nous devons faire une pause dans les pourparlers en raison de facteurs externes», a tweeté le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. «Un texte final est quasiment prêt et sur la table», a-t-il ajouté, disant rester «en contact» avec les différentes parties et les États-Unis «pour surmonter la situation actuelle et conclure un accord».