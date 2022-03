Amazonie : L’UE appelée à en faire plus face à la déforestation au Brésil

Plusieurs ONG dénoncent le manque de fermeté de l’Union européenne pour lutter face à la déforestation au Brésil.

Les ONG estiment que ce projet est «nécessaire et positif», mais réclament des «améliorations» du texte pour qu’il ait un réel impact sur la déforestation au Brésil, qui abrite 60% de la forêt amazonienne. «La déforestation doit être éradiquée si l’on veut avoir une chance dans la lutte contre le réchauffement climatique», peut-on lire dans la lettre.

Écosystèmes très menacés

Selon les associations, le projet européen présenté en novembre définit le terme «forêt» de façon trop vague et exclut des écosystèmes très menacés au Brésil, comme la zone humide du Pantanal, la savane du Cerrado ou la pampa du sud du pays. Elles ont également demandé à l’UE d’ajouter davantage de productions à contrôler, comme le coton ou maïs.

Autre requête: que les mesures concernent l’ensemble des terres des propriétés rurales, et non seulement celles vouées à la culture ou l’élevage pour l’exportation. Selon les associations, le texte actuel permettrait que «dans de grandes fermes, des terres dites non issues de la déforestation soient réservées à l’exportation vers l’Europe, tandis que d’autres seraient déboisées».